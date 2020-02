Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden ein Verkehrszeichen - Abtrennung erfolgte offensichtlich mit einem Rohrschneider

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter schnitten in der Zeit vom 25.-27.02.2020 offensichtlich mit einem Rohrschneider das an der Oldenburger Straße, Ortsausgang, in Richtung Sande stehende Verkehrszeichen "70 km/h" (VZ 274) ab und entwendeten dieses.

Hinweise nimmt die Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461/918790 entgegen.

