Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung nach einem Streit unter Bekannten in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag, 26.02.2020, kam es gegen 14:55 Uhr in der Grenzstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein Messer eingesetzt wurde.

Nach jetzigem Sachstand artete ein Streit zwischen zwei Personen aus, bei der eine 23-Jährige mit einem Messer in den Oberkörper ihres Bekannten zugestochen haben soll.

Der verletzte 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem noch am gleichen Tag operiert wurde, es besteht keine Lebensgefahr.

Die mutmaßliche Täterin wurde nur kurze Zeit später vorläufig festgenommen und gestand im Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmung die Tat.

Die Polizei leitete gegen die 23-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Sie wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg und nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen noch am gleichen Tage wieder entlassen.

