Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Durch Verkehrsunfall verletzt

Flemlingen (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin wurde am Samstagmorgen (18.01.20) gegen 09:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Zuvor war die Frau aus der Verbandsgemeinde Edenkoben auf der K57 von Burrweiler nach Böchingen unterwegs, als ihr durch eine 80-jährige PKW-Fahrerin an der Einmündung zur L512 die Vorfahrt genommen wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 4.000 EUR entstand. Das Fahrzeug der 33-Jährigen musste abgeschleppt werden, sie selbst wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin, welche ebenfalls in der Verbandsgemeinde Edenkoben wohnhaft ist, blieb unverletzt.

