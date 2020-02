Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Glätteunfälle in Wilhelmshaven - Polizei mahnt zur verstärkten Vorsicht

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mahnt die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zu verstärkter Vorsicht auf den Straßen.

Alleine im Stadtgebiet Wilhelmshaven ereigneten innerhalb nur kurzer Zeit vier Unfälle, die auf glatte Straße zurückzuführen sind.

Am Mittwochmorgen, kam der Fahrer eines Kleinkraftrades gegen 06:45 Uhr von der Sengwarder Landstraße auf der vereisten Fahrbahn zu Fall und wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Im Anschluss kam es aufgrund glatter Fahrbahn zu zwei Baumunfällen.

Gegen 07:30 Uhr kam der Fahrer eines Pkw VW in der Rüstersieler Straße nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Sowohl das Fahrzeug als auch der Baum werden leicht beschädigt.

Eine halbe Stunde später ereignete sich in der Kniprodestraße ebenfalls ein Baumunfall. Dort kam eine Fahrzeugführerin aufgrund der glatten Fahrbahn in Höhe der Möwenstraße mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Straßenbaum und wurde leicht verletzt.

Gegen 07:45 Uhr kam in der Johann-Sebastian-Bach-Straße eine Radfahrerin ins Rutschen und verletzte sich beim Sturz. Insbesondere in den Nacht- bzw. Morgenstunden muss mit Glätte auf den Straßen gerechnet werden. Binnen weniger Minuten kann sich dann der Straßenzustand ändern und die Fahrbahn in eine 'Rutschbahn' verwandeln"!

