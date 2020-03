Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Pkw und Schaufenster beschädigt

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen wurden etliche Pkw und Fensterscheiben durch Unbekannte beschädigt.

Durch einen oder mehrere Unbekannte wurden insgesamt fünf Pkw und vier Schaufensterscheiben durch Beschuss beschädigt. Alle angegangen Objekte weisen Einschusslöcher auf, die auf eine Gasdruckwaffe oder Ähnliches hindeuten. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 10.03.2020 und dem 12.03.2020 jeweils zur Nachtzeit. Die beschädigten Schaufensterscheiben und Pkw befanden sich unter anderem auf der Hauptstraße in Langerwehe und in der Ortslage Jüngersdorf. In allen Fällen wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

