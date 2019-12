Polizei Braunschweig

POL-BS: Überfall auf Mutter mit Kind - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

09.12.2019, 18.33 Uhr Braunschweig, Lehndorf

Zu einem versuchten Überfall am Montagabend sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Eine 25-jährige Frau hatte mit ihrem zweijährigen Kind einen Bus an der Haltestelle St.-Wendel-Straße verlassen und war in Richtung Forweiler Straße gegangen. Hier bemerkte sie zunächst einen Unbekannten, der laut telefonierte.

In der Nähe ihres Wohnhauses befand sich der Mann plötzlich hinter ihr und sprach sie an. Als sie sich umdrehte, drohte er ihr mit einem Baseballschläger und verlangte die Herausgabe von Wertgegenständen. Die junge Mutter drehte sich zum Kinderwagen und wollte ihre Handtasche davon losmachen. In diesem Moment ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete aus bislang ungeklärten Gründen in Richtung der Straße Am Horstbleek.

Die Frau beschrieb den Täter als ungefähr 28 Jahre alt sehr dünne Statur, zirka 170 cm groß schlankes Gesicht mit einer kleinen spitzen Nase schwarze Kapuzenjacke, dunkle Jeans und ein schwarz-weiß kariertes Tuch. Nach Angaben des Opfers hatte der Mann ein südländisches Aussehen und zuvor auf Türkisch telefoniert.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Wer Hinweise auf den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell