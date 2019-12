Polizei Braunschweig

POL-BS: Herunterfallendes Gefäß verscheucht Einbrecher

Braunschweig (ots)

07.12.2019, 19.45 Uhr Braunschweig, östliches Ringgebiet

Durch den Lärm von herunterfallenden Gegenständen ließ ein Einbrecher am Samstagabend von seinem Vorhaben ab.

Der 56-jährige Eigentümer einer Wohnung in der Dürerstraße war am Samstagabend durch ein Geräusch in seiner Wohnung geweckt worden. Als er der Sache auf den Grund gehen wollte, stellte er ein defektes Fenster und ein heruntergefallenes Glasgefäß fest.

Bei einer genaueren Überprüfung stellte er fest, dass ein Unbekannter über eine Leiter zu dem Fenster gelangt war und dieses gewaltsam geöffnet hatte.

Offensichtlich hatte der Täter von seinem Vorhaben abgelassen und war geflohen, als das Glas herunterfiel und Licht in der Wohnung anging. So blieb es bei einem Einbruchsversuch

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell