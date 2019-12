Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Broitzem - Bargeld entwendet

Braunschweig (ots)

07.12.2019, 12.20 - 19.10 Uhr Braunschweig, Broitzem

Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten Einbrecher für einen Beutezug am Samstag.

Ein 76-jähriger Mann hatte sein Haus im Broitzemer Steinberg in den Mittagsstunden gemeinsam mit seinem Enkel verlassen. Als er, sein Enkel und seine 71-jährige Ehefrau am Abend nach Hause zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch und riefen die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter hatten die Terrassentür geöffnet und waren so in das Haus gelangt. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer und Schränke. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und verschwanden unbemerkt.

