Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Werdum - Zeugenaufruf: Sachbeschädigung in Neubau; Friedeburg - LKW touchiert geparktes Auto; Holtgast - Außenspiegel beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Werdum - Zeugenaufruf: Sachbeschädigung in Neubau

In einem Neubau an der Gastriege in Werdum hat ein Unbekannter mehrere Kabel beschädigt. Zwischen Freitag, 17.05.2019, 15 Uhr, und Montag, 20.05.2019, 13 Uhr, verschaffte sich der Täter Zugang zu einem Technikraum und verursachte Schaden an der Hauptkabelzufuhr. Die abgetrennten Kabelenden nahm er mit. Der Geschädigte hat in Absprache mit der Polizei eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise in Aussicht gestellt, die zu einer beweiskräftigen Ermittlung des Täters führen. Erste Spuren konnte die Polizei bereits auswerten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich zu melden unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - LKW touchiert geparktes Auto

Ein 64 Jahre alter LKW-Fahrer aus Großefehn ist am Donnerstag in Friedeburg gegen ein parkendes Auto gefahren. Der LKW war gegen 17:20 Uhr auf der Friedeburger Hauptstraße unterwegs, als er einen auf dem Parkstreifen abgestellten VW Tiguan touchierte. Der 50-Jährige Fahrer des VW aus Leer, der zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in seinem Auto wartete, wurde leicht verletzt.

Holtgast - Außenspiegel beschädigt

Ein gelber VW Caddy ist am Donnerstag gegen 10:50 Uhr an der Straße Mühlenstrich in Holtgast beschädigt worden. Der Wagen war zum Zeitpunkt des Vorfalls am Straßenrand abgestellt. Vermutlich touchierte ein anderer Autofahrer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des VW. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

