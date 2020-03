Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit Rettungswagen

Linnich (ots)

Der 28jährige Führer eines Rettungswagens befuhr auf der Anfahrt zu einem Einsatzort mit Sonder-und Wegerechten in Linnich die Rurdorfer Straße. An der Löffelstraße wolte er links abbiegen, fuhr jedoch weiter geradeaus und kollidierte mit Verkehrsschildern und der Straßenlaterne. Der Fahrer gab an, dass das Fahrzeug auf eine von ihm durchgeführte Bremsung nicht reagiert habe. Der Rettungswagen wurde zwecks technischer Überprüfung sichergestellt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 13000 Euro. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell