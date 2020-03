Polizei Düren

POL-DN: Auf offener Straße beraubt

Düren (ots)

Am vergangenen Freitag wurde am späten Nachmittag ein 23-jähriger Mann vor einem Wettbüro in Düren überfallen. Eine Gruppe, bestehend aus drei jungen Männern, nahm dem 23 -Jährigen zunächst die Brille ab und entwendete zeitgleich fünfzig Euro aus dessen Handtasche. Nachdem der Geschädigte den Taschendiebstahl bemerkt und die "Langfinger" daraufhin angesprochen hatte, schlug einer der drei dem 23-Jährigen unvermittelt mit dem Ellenbogen in das Gesicht und verletzte ihn dadurch. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, trug mit dazu bei, dass die Polizei einen der Täter kurze Zeit später festnehmen konnte. Der Geschädigte begab sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell