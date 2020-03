Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen mehrere Parker geprallt

Stuttgart-Ost (ots)

Vier beschädigte Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend (01.03.2020) in der Wagenburgstraße ereignete. Eine 18-jährige Lenkerin eines Renault Twingo fuhr gegen 21.00 Uhr die Wagenburgstraße in Richtung Talstraße, als sie auf Höhe der Lembergstraße links gegen den Randstein stieß, daraufhin ihr Fahrzeug übersteuerte und anschließend gegen drei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge prallte. An zwei Mercedes und einem BMW sowie dem Renault Twingo der 18-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

