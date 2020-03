Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Trickdiebe haben am Samstagmorgen (29.02.2020) gegen 06.15 Uhr in der Königstraße einen 46 Jahre angetrunkenen Mann bestohlen. Der Mann wurde von einem Unbekannten vor einer Diskothek "angetanzt" und umarmt. Dabei nahm der Täter ein Smartphone aus der Brusttasche des Geschädigten. Ein Komplize täuschte vor, dem 46-Jährigen helfen zu wollen und zog den Täter zur Seite. Anschließend flüchteten beide in Richtung Tübinger Straße. Beide Täter hatten ein arabisches Aussehen und waren 25 bis 30 Jahre alt. Der Haupttäter war 175 bis 180 cm groß, hatte schwarze Haare, einen Bart und trug eine weiß-rote Jacke mit schwarzen Streifen. Der Mittäter trug eine schwarze Jacke und hatte einen blauen Gips an einem Arm. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu wenden.

