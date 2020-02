Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Baum geprallt - zwei Leichtverletzte

Stuttgart-West (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von zirka 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (29.02.2020) um 13.05 Uhr ereignet hat. Der 18-jährige Smart-Fahrer fuhr auf der Beethovenstraße in Richtung Botnanger Sattel. Seinen Angaben zufolge wollte er ein Insekt aus dem Fußraum verscheuchen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden er und seine 50-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen war im Einsatz und kümmerte sich um die Verletzten.

