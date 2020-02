Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Leiter des Referats Prävention in den Ruhestand verabschiedet

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeipräsident Franz Lutz hat den Leiter des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Stuttgart, Erster Polizeihauptkommissar Ulrich Sauter, mit Ablauf des Monats Februar in den Ruhestand verabschiedet. Der 62-jährige Ulrich Sauter war fast 20 Jahre für einen Bereich in der polizeilichen Arbeit zuständig, der in den vergangenen Jahren immens an Bedeutung gewonnen hatte. Sauter hat zusammen mit seinen 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter anderem ist auch bei jedem Polizeirevier ein Präventionsbeamter angesiedelt, dazu beigetragen, dass die Landeshauptstadt seit Jahren eine der sichersten Städte im bundesweiten Vergleich ist. Polizeipräsident Lutz dankte dem Ersten Polizeihauptkommissar vor vielen geladenen Gästen der Justiz, der Stadt, den Schulen, dem Förderverein Sicheres und Sauberes Stuttgart sowie verschiedenen Verbänden in einer Feierstunde für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit. "Mit allen in der Prävention Handelnden verbinden uns die tägliche Zusammenarbeit, vielfältige Anstrengungen für ein verlässliches und vielfältiges Netzwerken und das Finden von Lösungen für ein positives Gemeinwesen, für das gemeinsame Ziel einer guten Entwicklung und Zukunft für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, Erwachsenen, Eltern und Großeltern gleichermaßen" betonte der Polizeipräsident. Nachfolger als Chef der Stuttgarter Polizeiprävention ist Erster Polizeihauptkommissar Hermann Volkert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell