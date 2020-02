Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein Leichtverletzter und zirka 50.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag (28.02.2020) an der Rotebühlstraße ereignet hat. Ein 27-jähriger Fahrer eines BMW fuhr gegen 12.15 Uhr offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit die Rotebühlstraße in Richtung Birkenkopf, als er an der Kreuzung zur Rötestraße mit dem von links kommenden VW Touran eines 60-jährigen Fahrers zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast, der dadurch beschädigt wurde. Herabfallende Teile des Mastes beschädigten noch eine angrenzende Hauswand. Der Fahrer des VW Touran kam durch den Zusammenstoß ebenfalls von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen parkenden VW Up auf. Durch den Unfall wurde der 27-Jährige leicht verletzt, der 60-Jährige blieb unverletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, da die Rotebühlstraße zeitweise gesperrt war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

