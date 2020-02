Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar alkoholisiert nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt / Weinstadt (ots)

Ein 46 Jahre alter VW-Fahrer hat am Donnerstagabend (27.02.2020) in der Pragstraße offenbar unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der 46-Jährige fuhr gegen 18.20 Uhr in der Pragstraße mit seinem VW Passat im dichten Feierabendverkehr auf den vor ihm abbremsenden VW Passat eines 41 Jahre alten Mannes auf. Beide stiegen aus und begutachteten die Schäden, während der 41-Jährige mit der Polizei telefonierte, stieg der 46-Jährige wieder in sein Auto und ergriff die Flucht. Der 41-Jährige verfolgte ihn über die Bundesstraßen 10, 14 und 29. Polizeistreifen, die ebenfalls die Verfolgung aufgenommen hatten, stoppten den Flüchtigen auf der Bundesstraße 29 Höhe Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Bei der Personalienaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 46-Jährigen, ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Tatverdächtige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die von dem Flüchtigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell