Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Gemeinsamer Polizei- und Rettungseinsatz am Strand von Prerow

Prerow (ots)

Bereits am 30.06.2019 kam es zu einem gemeinsamen Polizei - und Rettungseinsatz am Strand von Prerow. Gegen 18:30 Uhr wurde ein 68-jähriger Urlauber aus dem Wasser gerettet und durch Rettungskräfte erfolgreich reanimiert. Mitarbeiter der DLRG Prerow hatten den Mann leblos im Wasser treiben sehen und sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Der Urlauber wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Greifswald geflogen.

Wie der Polizei am heutigen Vormittag, dem 05.07.2019, bekannt wurde, verstarb der 68-Jährige am heutigen Tag im Krankenhaus. Der Kriminaldauerdienst Anklam kam zum Einsatz und leitete, wie in diesen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren ein. Gegenwärtig liegen keine konkreten Hinweise für ein Fremdverschulden vor. Die Obduktion des Verstorbenen wurde dennoch über die Staatsanwaltschaft Stralsund angeregt, um Aufschluss über die genaue Todesursache zu geben. Ob möglicherweise gesundheitliche Probleme bei dem 68-Jährigen ursächlich waren, ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Ein Ergebnis der Obduktion wird erst in den nächsten Tagen zu erwarten sein.

