Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Schule - wer hat etwas beobachtet?

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Sonntagmorgen in das Gebäude einer Schule im Stadtteil Gartenstadt ein. Die Einbrecher schlugen gegen 1.30 Uhr eine Fensterscheibe in der Aula des Schulgebäudes in der Waldpforte ein, wodurch die Alarmanlage auslöste. Zeugen konnten anschließend drei männliche Jugendliche beobachten, die über den Zaun des Schulgeländes kletterten und sich in Richtung Werthmannweg entfernten. Ob die Täter in das Schuldgebäude eingedrungen waren, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

