Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutter und Kind von Stadtbahn erfasst

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine 41 Jahre alte Fußgängerin und ihr drei Jahre alter Sohn sind am Donnerstagnachmittag (27.02.2020) an der Stadtbahnhaltestelle Sonnenberg von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Fußgängerin überquerte gegen 14.40 Uhr zusammen mit ihrem Sohn die Gleise und übersah offenbar hierbei die heranfahrende Bahn der Linie U6, die in Richtung Möhringen unterwegs war. Die Mutter und ihr Kind stießen mit der Bahn zusammen und wurden schwer verletzt. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

