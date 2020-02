Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach Straßenraub

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (26.02.2020) drei Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, gemeinsam mit derzeit noch unbekannten Komplizen am Freitagabend (21.02.2020) in Bad Cannstatt mehrere Überfälle begangen zu haben (siehe Pressemitteilung vom 22.02.2020). Den Tatverdächtigen wird zusätzlich ein weiterer Raubüberfall vorgeworfen. Dabei sollen sie am Freitagabend gegen 21.15 Uhr eine fünfköpfige Jugendgruppe im Bereich der Überkinger Straße angesprochen haben. Sie schlugen offenbar auf drei Jugendliche ein und raubten einem 17-Jährigen einen Zehneuroschein. Im Zuge von Ermittlungen identifizierten Kriminalbeamte drei der rund zehn Tatverdächtigen, einen 14-Jährigen sowie zwei 15 Jahre alte Jugendliche. Die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern dauern derweilen an. Der 15-jährige polizeibekannte Slowake wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am Mittwoch einen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Seine beiden Komplizen wurden vorerst auf freien Fuß gesetzt.

