Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räumtraktor umgekippt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Kleintraktors ist am Donnerstag (27.02.2020) offenbar beim Schneeräumen eines Verbindungsweges mit seinem Fahrzeug umgekippt und eine Böschung hinabgerutscht. Der 29-Jährige war mit dem Traktor gegen 17.15 Uhr in auf einem Verbindungsweg bei der Straße Pfaffenwaldring unterwegs, als das Fahrzeug auf eisglattem Untergrund ins Rutschen kam, umkippte und eine Böschung hinab rutschte. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den leicht verletzten Mann und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. (ma)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell