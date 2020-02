Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß - zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 83 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat am Freitagvormittag (28.02.2020) in der Gablenberger Hauptstraße beim Ausparken einen Blumenkübel gerammt und ist kurz danach beim Überholen mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der 83-Jährige hatte gegen 10.40 Uhr auf Höhe der Einmündung Pfarrer-Pfeiffer-Weg/Gablenberger Hauptstraße mit seiner Mercedes C-Klasse rückwärts ausgeparkt und dabei offenbar Gas- und Bremspedal verwechselt. Beim Rückwärtsfahren rammte er einen Blumenkübel, wobei der mehrere Hundert Kilogramm schwere Kübel rund zwei Meter verschoben wurde. Im Anschluss flüchtete er und fuhr in der Gablenberger Hauptstraße mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit Richtung Talstraße. Er wollte offenbar einen in gleiche Richtung fahrenden Toyota Kleinbus eines 45-jährigen Mannes überholen, streifte diesen jedoch dabei, bevor er mit dem entgegenkommenden Ford Focus eines 79-jährigen Mannes kollidierte. Der Mercedes wurde durch den Aufprall nach links abgewiesen und streifte einen geparkten Fiat. Der Ford wurde durch den Aufprall nach hinten geschleudert und prallte gegen einen geparkten Audi A3. Der 83-Jährige und der 79-Jährige erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Der 45-Jährige blieb offenbar unverletzt, wurde aber zur weiteren Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Gablenberger Hauptstraße zeitweise gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

