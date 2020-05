Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Lkw beschädigt Pkw und flüchtet

Trier (ots)

Am Mittwoch den 06.05.2020, gegen 07.50 Uhr, kam es in der Südallee zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein Ford Focus stand als Linksabbieger an der Lichtzeichenanlage, um in Richtung der Lorenz-Kellner-Straße abzubiegen. Während des Wartevorgangs touchierte ein vorbeifahrender Lkw seitlich den Ford und verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Zu dem Lkw liegt keine Beschreibung vor. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/97793200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

