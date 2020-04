Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200427-4-pdnms Vermisste Person in Osterrönfeld

Osterrönfeld ( RD ) (ots)

Seit dem 25.04.2020 wird der 56 jährige Roland Petersen aus Osterrönfeld vermisst. Herr Petersen wurde zuletzt im Schäferkatenweg in Osterrönfeld am 25.04.2020 gesehen. Der Vermisste ist insulinpflichtiger Diabetiker und psychisch krank. Herr Petersen ist 192 cm groß, er hat eine kräftige Figur und braune mittellange Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Wer Herrn Petersen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder über die 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell