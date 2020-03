Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Brand in Sauna - 100.000 Euro Sachschaden - keine Verletzten

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 11.40 Uhr kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Weinbietstraße. Dabei entstand Sachschaden von ca. 100.000 Euro, die Bewohner hatten das Haus verlassen und blieben unverletzt. Der Brand wurde einen Löschzug der Hauptfeuerwache Mannheim gelöscht. Brandursächlich dürfte die irrtümliche Betätigung des Schalters für den Saunaofen gewesen sein, wodurch darin gelagerte Gegenstände in Brand gerieten. Die Kellerwohnung sowie die Erdgeschosswohnung wurden stark in Mitleidenschaft gezogen und sind derzeit nicht bewohnbar. Die weitere Sachbearbeitung hat der Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarau übernommen.

