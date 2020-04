Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200427-1-pdnms Steinwurf von Brücke an der A 215

Blumenthal ( RD ) (ots)

Am gestrigen Tag gegen 14.05 Uhr kam es zu einem Steinwurf von einer Brücke über die A 215 Höhe Blumenthal. Ein 13 jähriger Junge stand auf der Brücke und warf einen ca. 5 cm großen Stein von der Brücke auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Der Stein traf das Fahrzeug jedoch nicht. In dem Fahrzeug saßen zwei Polizeibeamte in zivil, diese fuhren sofort die Abfahrt Blumenthal ab und nahmen die Verfolgung des Jungen auf, der sich nach dem Wurf schnell entfernte. Nur wenige 100 Meter von der Brücke entfernt konnte die beiden Polizeibeamten den Jungen festnehmen. Er leistete bei der Festnahme Widerstand und wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben.

