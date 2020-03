Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Firma - Fahrzeug entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.03.20, gegen 0.30 Uhr, wurde in eine Firma in der Wölblinstraße eingebrochen. Hierbei wurde eine Glastüre eingetreten und danach die Büroräume durchsucht. Hierbei gelangte der oder die Täter an einen Autoschlüssel. Im Anschluss wurde der dazugehörige Mercedes, Geländewagen, Farbe grau, mit Lörracher Zulassung entwendet. Der Schaden liegt bei etwa 12.000 Euro. Aufgrund eines Zeugenhinweises dürfte die Tatzeit gegen 0.30 Uhr gelegen haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen im genannten Bereich verdächtige Personen aufgefallen waren oder denen das beschriebene Fahrzeug aufgefallen ist.

