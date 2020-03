Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Mittag des 17.03.2020 ereignete sich in der Simonswälder Straße, in Höhe der Ausfahrt eines Supermarkt-Parkplatzes, ein Verkehrsunfall. Glücklicherweise zog sich keine der Beteiligten schwerwiegende Verletzungen zu. Der Sachschaden befindet sich im unteren vierstelligen Bereich, wobei an einem Fahrzeug wohl wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Ein nicht unmittelbar am Unfall Beteiligter störte die polizeilichen Maßnahmen derart, dass ihm ein Platzverweis erteilt werden musste, um die Unfallaufnahme durchführen zu können.

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell