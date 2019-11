Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Im Kreisverkehr übersehen: Radfahrerin wird leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 07.20 Uhr fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Willich die Krefelder Straße in Richtung Antwerpener Platz. Als sie in den dortigen Kreisverkehr fuhr, achtete sie vermutlich nicht auf eine von links kommenden 25-jährige Radfahrerin aus Viersen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Beide stießen zusammen, die 25-Jährige wurde leicht verletzt. /wg (1321)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell