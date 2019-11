Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub am Willy- Brandt- Ring

Opfer eines Raubes wurde am heutigen Montag, d. 04.11. gegen 18.25 Uhr eine Ärztin, die ihre Praxis verlassen hatte und auf dem Weg zu ihrem geparkten Fahrzeug war Ein ca. 25-30 jähriger dunkelhaariger Mann , 180 cm ,schlank, bekleidet mit einer dunklen, längeren Jacke und einer dunklen Hose versetzte ihr einen Schlag auf den Kopf und entriss ihr eine rose Handtasche mit Inhalt. Die Geschädigte verfolgte den Täter noch ein Stück zu Fuss und sprach ihn auch an. Nach diesem kurzen Gespräch händigte der Täter der Geschädigten dann tatsächlich noch einen Laptop aus, der sich in der Tasche befunden hatte. Der Unbekannte verschwand dann mit der Handtasche und der darin befindlichen Geldbörse in grobe Richtung Löhcenter. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 02162-377/0 mit der Polizei Viersen in Verbindung zu setzen.

