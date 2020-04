Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200427-2-pdnms Feuer Doppelhaushälfte in Holtsee, eine Person lebensgefährlich verletzt

Holtsee ( ECK ) (ots)

Am heutigen Morgen gegen 06.45 Uhr wurde ein Feuer in einer Doppelhaushälfte in Holtsee, Kastanienhof gemeldet. Der 51 jährige Bewohner der Doppelhaushälfte wurde durch Anwohner in der Straße Kastanienhof aus dem brennenden Haus geholt. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in UKSH Lübeck geflogen, es besteht Lebensgefahr. Die Doppelhaushälfte ist komplett ausgebrannt, die Löscharbeiten laufen derzeit noch. Zu Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden. Nach der Brandlöschung übernimmt die Kriminalpolizei in Eckernförde die weiteren Ermittlungen.

