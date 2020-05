Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdächtige Wahrnehmungen im Waldgebiet zwischen Idar und Tiefenstein

Idar-Oberstein (ots)

Durch einen Facebookbeitrag erhielt die Polizei Kenntnis von einem möglichen Kinderansprecher im Bereich des Fußweges zwischen der Weiherschleife in der Ortslage Tiefenstein und der "Dampfschleife". Der 5-jährige Sohn sowie die 4-jährige Tochter der Frau wurden am Sonntag, 03.05.2020, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr von dem Fremden angesprochen. Die Mutter konnte noch Teile des Gesprächs mithören, danach sei die Person in Richtung Wald gegangen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. Anfang/Mitte 60 Jahre, graue kurze Haare, normale Statur, bekleidet mit einer Jogginghose mit Emblem und dunkler Jacke, trug einen schwarzen Rucksack, verspiegelte Sonnenbrille, ungepflegte Erscheinung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wem ist dieser Mann im Bereich Tiefenstein aufgefallen? Es könnte sich durchaus auch um einen Spaziergänger gehandelt haben, der in keiner bösen Absicht Kontakt mit den Kindern hatte.

Zeugen oder sogar der Mann selbst werden daher gebeten, sich an die Kripo Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

