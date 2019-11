Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 38-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 38 Jahre alter Arbeiter hat am Mittwochmorgen (06.11.2019) bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle an der Industriestraße schwere Verbrennungen erlitten. Der 38-Jährige war gegen 07.30 Uhr in der Tiefgarage mit Bodenbeschichtungsarbeiten beschäftigt. Dazu wollte er mit einem Rührgerät die Beschichtungsmasse anmischen. Aus noch ungeklärten Gründen entzündete sich ein Kanister mit hochentzündlicher Verdünnung, der in der Nähe stand. Brennende Flüssigkeit spritzte aus dem geöffneten Kanister und ergoss sich über die Kleidung des 38-Jährigen. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten und brachten ihn zunächst in ein Krankenhaus und dann in eine Spezialklinik.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell