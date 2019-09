Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stoppt per Haftbefehl gesuchten Mann und verhindert unerlaubte Einreise in Reitzenhain

Reitzenhain (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 29.09.2019 gegen 08:15 Uhr in der Ortslage Reitzenhain einen 45-jährigen Rumänen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen aktuellen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Coburg.

Er war wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe von 1600 Euro + 108,50 EUR Verfahrenskosten oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden.

Da er die offene Geldstrafe begleichen konnte, wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Ein paar Stunden später um 16:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen Kleintransporter Mercedes-Benz mit ukrainischer Zulassung, ebenfalls in der Ortslage Reitzenhain, in Fahrtrichtung Inland. Neben dem ukrainischen Fahrer (25) befanden sich weitere 3 Insassen (18, 30, 34) im Fahrzeug. Alle Personen legten gültige ukrainische eReisepässe vor. Im Rahmen der Einreisebefragung tätigten die Personen widersprüchliche Angaben zum Reiseziel und -zweck. Weiterhin verfügten die Ukrainer über nicht genügend Barmittel, um ihren Aufenthalt in Deutschland zu bestreiten. Gegenüber dem Fahrer ergab sich der Verdacht des Einschleusens.

Nach Einleitung der Ermittlungsverfahren wurden die 4 Ukrainer am heutigen Tag nach Tschechien zurückgeschoben. Sie erhalten eine Wiedereinreisesperre und dürfen bis 2021 weder ins Bundesgebiet einreisen noch sich darin aufhalten.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615 116 oder 105

E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell