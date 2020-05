Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht der Sachbeschädigung an Metallskulpturen - Zeugenaufruf

Morbach (ots)

In den späten Abendstunden des 08.05.2020 kam es gegen 23.40 Uhr in der Ortsmitte von Morbach zu einer möglichen Sachbeschädigung an den Metallskulpturen im Einmündungsbereich der Saarstraße und Bernkasteler Straße. Unbekannte Personen zündeten offenbar ein Bekleidungsstück auf einer der Skulpturen an. Durch das Feuer schmolz der Gegenstand und setzte sich am Kopf sowie am Fuß der Skulptur fest. Derzeit ist noch unklar, ob an den Skulpturen ein Schaden entstanden ist oder ob die Überreste entfernt werden können. Im Bereich der Skulpturen wurden kurz zuvor drei männliche Jugendliche beobachtet. Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass alle Personen eine kräftige Statur haben und Brillenträger sind. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhaltes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach unter der Tel.-Nr.: 06533-93740 oder per Email pimorbach.wache@polizei.rlp.de entgegen.

