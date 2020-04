Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rezeptfälscher festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (27.04.2020) drei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Medikamentenrezepte gefälscht zu haben. Ein 39 alter Mann erschien am Vormittag in einer Apotheke in Stuttgart-Süd. Er legte dem Mitarbeiter ein Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente vor. Dem Mitarbeiter kam das Rezept verdächtig vor. Er schickte den Mann mit der Behauptung weg, die Medikamente erst bestellen zu müssen. In der Zwischenzeit überprüfte er das Rezept, wobei sich herausstellte, dass dieses gefälscht sein müsse. Als abends, gegen 18.25 Uhr, ein 25-jähriger Mann in der Apotheke erschien, um die Medikamente für den 39-Jährigen abzuholen, verständigte der Mitarbeiter die Polizei. Die Beamten entdeckten den flüchtenden 25-Jährigen zusammen mit dem 29-Jährigen und einem weiteren 47 Jahre alten Mann nach kurzer Fahndung und nahmen sie vorläufig fest. Der 39-jährige türkische Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (28.04.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, die beiden anderen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf die Straße entlassen.

