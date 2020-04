Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Brückengeländer geprallt

Stuttgart-West (ots)

Ein 32 Jahre alter Mercedesfahrer ist am Dienstagvormittag (28.04.2020) in der Geißeichstraße von der Fahrbahn abgekommen und in ein Brückengeländer geprallt. Der 32-Jährige war gegen 09.20 Uhr mit seinem Mercedes GLE in der Straße Am Kräherwald in Richtung Birkenkopf unterwegs. Auf der Brücke geriet er offenbar aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Geländer. Es entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Mitarbeiter des Tiefbauamtes sicherten das Brückengeländer.

