Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Arzneimittelhändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (22.04.2020) an der Marktstraße einen 63-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Arzneimitteln zu handeln. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 15.30 Uhr und fanden in seiner Tasche mehrere Hundert Tabletten nicht zugelassener Potenzmittel. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere verbotene Arzneimittel und beschlagnahmten sie. Der 63-jährige Tatverdächtige muss mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz rechnen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell