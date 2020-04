Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Elektroroller aufgebrochen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am späten Sonntagabend (26.04.2020) drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Elektroroller aufgebrochen zu haben. Ein Zeuge bemerkte gegen 23.40 Uhr wie sich die drei Jugendlichen an mehreren Elektrorollern an der Hasenbergsteige zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Beamte nahmen daraufhin einen 17-jährigen Jugendlichen, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Roller saß, vorläufig fest. Seinen zwei 16 Jahre alten Komplizen gelang zunächst die Flucht. Vor Ort ließen sich drei weitere Elektroroller feststellen, deren Koffer offenbar gewaltsam aufgebrochen worden waren. Beamte stellten noch in der Nacht die Identitäten der flüchtenden Jugendlichen fest und trafen sie zu Hause an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

