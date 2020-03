POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 18.03.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Kellertür aufgehebelt, Usingen, Westerfelder Weg, 11.03.2020, 18.00 Uhr bis 16.03.2020, 19.00 Uhr

(pa)Ohne Diebesgut verließen Einbrecher in den vergangenen Tagen ein Einfamilienhaus in Usingen. Die Täter begaben sich zwischen vergangenem Mittwoch und Montagabend auf ein Grundstück im Westerfelder Weg und hebelten am dortigen Einfamilienhaus die Kellertür auf. Nach bisherigem Stand wurden die Kellerräume wohl betreten, augenscheinlich jedoch nichts entwendet. Der Schaden an der Kellertür wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte der Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruchsversuche erfolglos, Oberursel, Oberstedten, Heinrich-Kappus-Weg / Steinbach, Bornhohl, Feststellung: 17.03.2020

(pa)Am Dienstag stellten im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Oberursel die Bewohner zweier Einfamilienhäuser fest, dass versucht worden war, bei ihnen einzubrechen. Die Tatorte liegen im Heinrich-Kappus-Weg in Oberstedten sowie in der Straße "Bornhohl" in Steinbach. In beiden Fällen versuchten die Täter mehrfach Fenster und Terrassentüren aufzuhebeln. Glücklicherweise blieben die Versuche ohne Erfolg. Was bleibt, sind jedoch Sachschäden durch die Hebelversuche. Diese werden in Oberstedten auf rund 2.000 Euro und in Steinbach auf etwa 800 Euro geschätzt. Im Oberstedtener Fall erstreckt sich der mögliche Tatzeitraum auf die Zeit seit Anfang des Monats. Die Tat in Steinbach muss sich zwischen letzter Woche Donnerstag und Dienstagabend ereignet haben. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Kirchenfenster eingeworfen, Usingen, Kirchgasse, 16.03.2020, 11.00 Uhr bis 17.03.2020, 18.30 Uhr

(pa)An der evangelischen Kirche in Usingen verursachten Vandalen einen Schaden von rund 2.500 Euro. Zwischen Montagvormittag und Dienstagabend warfen Unbekannte einen Stein in eines der Fenster des in der Kirchgasse gelegenen Gotteshauses, wodurch dieses zu Bruch ging. Die Polizeistation Usingen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

4. Diebe in Neu-Anspacher Garage, Neu-Anspach, Anspach, Wiesenau / Johanneswiesenweg / Taunusstraße, 16.03.2020, 17.30 Uhr bis 17.03.2020, 07.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag wurden in Anspach insgesamt drei Garagen von Dieben heimgesucht, die es offenbar auf Fahrräder abgesehen hatten. In der Straße "Wiesenau" nutzten die Täter eine unverschlossene Garagentür aus, um ein darin befindliches schwarzes Mountainbike der Marke "Bulls", Modell "Copperhead 29 LT" im Wert von rund 1.000 Euro zu stehlen. Im Johanneswiesenweg öffneten die Unbekannten ein Garagentor gewaltsam, um zwei weiße "Bulls"-Mountainbikes im Wert von etwa 500 Euro zu entwenden. Der an dem Tor verursachte Schaden wird ebenfalls auf rund 500 Euro geschätzt. In der Taunusstraße schlug der Versuch der Täter, das Tor der Garage eines Einfamilienhauses mit Gewalt zu öffnen, fehl. Es blieb bei einem Sachschaden von circa 200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden, die die Ermittlungen in allen drei Fällen übernommen hat.

5. VW beschädigt und davongefahren, Friedrichsdorf, Cheshamer Straße, 17.03.2020, 09.55 Uhr bis 11.00 Uhr

(pa)Am Dienstag verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden von rund 2.000 Euro an einem in der Cheshamer Straße in Friedrichsdorf geparkten Pkw. Der Polo stand von 09.55 Uhr bis 11.00 Uhr auf dem Parkplatz vor der Hausnummer 51 in einer der Parkbuchten gegenüber des Huiller Platzes. Bei der Rückkehr der Fahrerin, war ihr Kleinwagen im hinteren Bereich der Beifahrerseite frisch beschädigt. Augenscheinlich war ein anderes Fahrzeug - vermutlich beim Rangieren - gegen den Volkswagen gefahren. Die dafür verantwortliche Person hatte die Unfallstelle jedoch einfach verlassen ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

