PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Bad Homburger Kriminalpolizei - Versuchte Sprengung von Geldausgabeautomat

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Königstein im Taunus, Mammolshain, Oberstraße 18.03.2020, Feststellung: 04.15 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch versuchten Unbekannte in Königstein Mammolshain einen Geldausgabeautomaten aufzusprengen. Gegen 04.15 Uhr bemerkte ein Zeuge eine offenstehende Tür der in der Oberstraße gelegenen Bankfiliale. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass im Inneren der SB-Filiale Vorbereitungshandlungen zur Sprengung eines Geldautomaten vorgenommen worden waren. Die Täter hatten bereits Utensilien hierfür in den Automatenraum verbracht und einen Automaten durch Hebeln beschädigt. Aus bislang unbekannten Gründen hatten sie die weitere Tatbegehung jedoch abgebrochen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell