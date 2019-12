Polizei Bielefeld

POL-BI: Beteiligter Pkw nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Otto-Brenner-Straße ist ein unbekannter Fahrer eines Pkw am Samstag, 30.11.2019, gegen ein anfahrendes Auto gefahren. Im Anschluss verschwand das beteiligte Auto in der Schweriner Straße.

Gegen 17:20 Uhr war eine 37-jährige Bielefelderin mit ihrem weißen Fiat Bravo auf der Otto-Brenner-Straße in Richtung der Heeper Straße unterwegs. In Höhe der Endhaltstelle "Sieker" hielt sie auf dem linken Fahrstreifen an, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen.

Die 37-jährige Fahrerin ließ den Gegenverkehr passieren und fuhr zum Abbiegen an. In diesem Moment stieß ein dunkler Pkw gegen das Heck ihres Autos. Der beteiligte Kleinwagen hielt in einigen Metern Entfernung kurzzeitig an. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt schnell auf der Otto-Brenner-Straße fort. Er bog nach rechts in die Schweriner Straße ab.

Streifenbeamte entdeckten den flüchtigen Pkw nicht mehr in der Nähe. Sie stellten Fahrzeugteile sicher und erkannten fremde, blaue Lackspuren an dem weißen Fiat. Den Sachschaden schätzten sie auf 2.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

