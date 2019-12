Polizei Bielefeld

POL-BI: Couragierte Zeugen halten Räuber fest

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Zwei aufmerksame Zeugen liefen am Montag, 02.12.2019, einem Mann hinterher, der am Bahnhofsvorplatz einen Bielefelder niedertrat und die Geldbörse stahl. Sie hielten den Täter fest und übergaben ihn Beamten der Bundespolizei.

Ein zunächst unbekannter Mann sprach einen 55-jährigen Bielefelder, der gegen 20:30 Uhr durch den Bahnhofstunnel ging, an und bat ihn um Geld. Der Angesprochene händigte ihm 5 Euro aus. Im Gespräch betraten beide den Bahnhofsvorplatz. Unvermittelt trat der Täter dem Bielefelder mit dem Fuß in den Bauch, so dass dieser zu Boden stürzte. Während das Opfer um Hilfe rief, zog der Täter ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche und flüchtete auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt.

Zwei 32-Jährige, ein Herforder und ein Bielefelder, wurden durch die Hilferufe auf die Situation aufmerksam. Sie nahmen die Verfolgung des Flüchtenden auf und hielten ihn nach einigen Metern fest, bis Beamte der Bundespolizei eintrafen.

Die Bundespolizisten fanden bei dem 33-jährigen Täter aus Bielefeld das Portemonnaie des Opfers. Sie übergaben ihn und die Beute den Bielefelder Polizisten, die den 33-Jährigen vorläufig festnahmen.

Ein Rettungswagen fuhr den leicht verletzten Bielefelder, der seine Geldbörse zurück erhalten hatte, in ein Krankenhaus.

