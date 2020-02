Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Paragleiter landet unplanmäßig im Baum

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 28.02.2020 gegen 13:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein abgestürzter Paragleiter in Schriesheim über dem Ölberg gemeldet. Aufgrund eines Seitenwindes kurz nach dem Start, kam es zur unplanmäßigen Landung. Der Gleitschirmflieger konnte in einer Baumkrone in ca. 20 Meter Höhe festgestellt werden. Durch die freiwillige Feuerwehr konnte der Flieger zügig befreit werden. Glücklicherweise blieb er unverletzt.

