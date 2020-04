Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Autos beschädigt - Täterin vorläufig festgenommen

Stuttgart-Münster (ots)

Eine 53 Jahre alte Frau hat am Samstagabend (25.04.2020) in Stuttgart-Münster mehrere parkende Autos beschädigt. Gegen 22.00 Uhr wurde sie durch eine Anwohnerin beobachtet, als sie in der Nagoldstraße insgesamt zehn Fahrzeuge, teilweise auf beiden Seiten, zerkratzte. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte die alkoholisierte Frau mitsamt Tatwerkzeug, einer 10 cm langen Schraube, festgenommen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Täterin wieder entlassen.

