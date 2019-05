Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Stromkasten beschädigt

Geldern (ots)

Am Freitag (10. Mai 2019) gegen 15.15 Uhr wurde auf einem Parkplatz am Ostwall ein beschädigter Stromkasten festgestellt. An der Beschädigung befindet sich blaue Farbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

