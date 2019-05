Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Transporter aufgebrochen

Werkzeugmaschinen entwendet

Kleve (ots)

Zwischen Freitag und Montag (13. Mai 2019) öffneten unbekannte Täter an der Straße Königsgarten ohne Aufbruchspuren einen roten Renault Master. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine Tauchsäge, eine Säbelsäge, eine Handkreissäge, eine Schlagbohrmaschine sowie einen Akkuschrauber.

In der Zeit zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag (13. Mai 2019), 5.40 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Kranenburger Straße in Donsbrüggen die Hecktür eines weißen Fiat Ducato auf. Sie entwendeten ein Nivelliergerät, zwei Bohrmaschinen, drei Winkelschleifer, zwei Akkuschrauber, eine Handkreissäge und eine Kabeltrommel.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

Weiterer Transporter in Kleve aufgebrochen. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4268575

