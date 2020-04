Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt, Autofahrer davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 100 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (25.04.2020) in Stuttgart-Süd ereignet hat. Ein 59 Jahre alter Radfahrer befuhr gegen 18.05 Uhr die Alte Weinsteige in stadteinwärtiger Richtung, als ihm auf seiner Fahrspur ein blauer Pkw entgegenkam. Beim Ausweichen touchierte der Radfahrer, der keinen Helm trug, den Bordstein und verletzte sich beim anschließenden Sturz. Er wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

