POL-OH: Versuchter Einbruch

Versuchter Einbruch in gewerbliches Gebäude

Petersberg - Am Donnerstag (02.03.), gegen 01:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Täter in unbekannter Art und Weise Zugang auf das Gelände einer Firma in der Ruhrstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tat gestört und sie flüchteten in unerkannt. Zur Sachschadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

